I proprietari fanno surf, lui apre le loro auto e si porta via i soldi: arrestato

I proprietari dei veicoli si godevano le onde surfando nel mare di Sirolo, mentre lui apriva le loro auto e rubava tutto quello che c'era all'interno. A finire in arresto un 57enne, italiano, raggiunto dai carabinieri nella sua abitazione di Porto Sant'Elpidio.

Il 6 ottobre scorso l'uomo riuscì a rubare refurtiva per circa 1000 euro, dopo essere riuscito a forzare le portiere di tre auto in sosta. Durante la fase dell’arresto il 57enne ha tentato anche la fuga attraverso il balcone della propria abitazione. E' stato tutto inutile visto che i militari lo hanno bloccato ed ammanettato. Il ladro è stato poi portato in caserma ed associato presso la Casa Circondariale di Fermo.