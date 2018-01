Furto d'auto a noleggio, ladri inseguiti tra le vie della città

Auto a noleggio rubate, poi la fuga a tutta velocità tra le vie della città. Furto questa notte ai danni di una ditta di autonoleggio, lungo la Strada Statale 16 Adriatica.

I banditi hanno colpito intorno alle 3, rompendo la recinzione dell'azienda "Star Noleggio 2" e riuscendo a rubare tre veicoli: una Bmw Serie 5 sw, un Fiat Ducato ed un Fiat Daily. Ad intervenire i Carabinieri di Camerano che hanno identificato i banditi in via Farfisa mentre viaggiavano a folle velocità. L'inseguimento si è poi spostato fuori città con i ladri che hanno abbandonato i propri mezzi e sono fuggiti a piedi verso l'autostrada. I tre veicoli sono stati recuperati e sono tutt'ora in corso le ricerche per risalire ai responsabili.