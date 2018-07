Seguiti per centinaia di chilometri e sorpresi con un'auto rubata: arrestati

L'occhio vigile delle forze dell'ordine e un po' di fiuto, che non guasta, all'origine dell'arresto di quattro persone (tre italiani di 31, 29 e 28 anni e uno straniero di 25) autori del furto di un'auto parcheggiata in via Maggini. L'episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio. Ad allertare i colleghi dorici è stata la Squadra Mobile di Ascoli che in un servizio di appostamento ha notato i quattro all'area di servizio Piceno Est sull'autostrada A14. Il gruppo, a bordo di una Ford Focus, è stato visto allontanarsi in direzione nord ed è stato seguito fino al capoluogo regionale.

Polizia delle Volanti, Squadra Mobile e carabinieri del Norm si sono messi in agguato. In via Maggini uno dei sospettati è sceso dall'auto ed è stato poi rivisto al volante di una Ford Fiesta, risultata poi effettivamente rubata. La Focus è stata fermata in via I Maggio. La Fiesta al casello di Loreto. Dalla perquisizione è stato rinvenuto interessante materiale utilizzato dalla banda per i furti di autovetture. I quattro sono stati arrestati e portati nel carcere di Montacuto.