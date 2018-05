Furto davanti alla caserma, topi d'auto ancora in azione: rubate due Ford

Topi d'auto in azione nella notte ad Ancona. A sparire una Ford Kuga bianca parcheggiata poco distante dalla caserma dei Carabinieri di via Piave. Ad accorgersi del furto, compiuto tra domenica e lunedì, è stato il proprietario, un fisioterapista che lavora nel capoluogo. L'uomo non è stato il solo a sporgere denuncia, visto che sempre nella stessa notte i ladri sono riusciti a rubare anche una Ford Fiesta, sempre bianca, parcheggiata questa volta in via Isonzo.

Secondo gli investigatori dietro a questi furti ci potrebbe essere la stessa banda che tra settembre e gennaio ha messo a ferro e fuoco la città, rubando oltre 20 veicoli. Nel mirino non solo auto ma anche furgoni carichi di abbigliamento. Sempre secondo le ipotesi investigative i ladri utilizzerebbero dei dispositivi elettronici in grado di azionare il motore tramite la centralina ed un blocco chiave modificato.