Entra nel cancello di casa e ruba nell'auto dei proprietari, arrestato un giovane

Entra in un'abitazione privata, scassina un'auto e tenta il furto. Protagonista della vicenda un giovane ladro che è stato scoperto ed arrestato.

Il personale in borghese della Mobile, in servizio contro i reati predatori, coadiuvato da personale esperto video foto segnalatori della Scientifica, si trovava appostato in una via di Torrette per un servizio mirato contro i reati predatori dei furti in appartamento. Durante l’appostamento è stato notato un giovane avvicinarsi con fare sospetto al cancello di una abitazione. Dopo essersi guardato attorno per scongiurare la presenza di sguardi indiscreti, il giovane è entrato nella proprietà privata e si è avvicinato ad una autovettura in sosta sotto un pergolato. Dopo essere riuscito ad aprirla ha tentato il furto ma proprio in quel momento è scattato l'intervento degli agenti. Il ladro durante il rito direttissimo di questa mattina è stato arrestato ed il processo rinviato al 28 giugno.