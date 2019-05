Pedinati dai carabinieri per 8 ore, ladri muratori arrestati mentre facevano colazione

Muratori di professione, ladri nel tempo libero e comunque meritevoli di stare in carcere in attesa del processo fissato per il 19 luglio. E’ quanto ha stabilito il giudice, accogliendo le richieste del gip, nell’udienza di convalida degli arresti dei tre malviventi (un 39enne moldavo e due romeni di 38 e 32 anni) assistiti dagli avvocati Cristina Bolognini dello studio legale Martini-Bolognini e Daniele Cinti e catturati dai carabinieri di Numana, sotto il coordinamento del comandante Alfredo Russo, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il giudice, infatti, ha ritenuto concreto il rischio di fuga (i tre non hanno una residenza stabile, vivono tra Ancona e Roma) e il pericolo di reiterazione del reato.

Dovranno rispondere del maxi furto di profumi per circa 50mila euro avvenuto all’interno del Famila, a Marina di Montemarciano, ma anche dei danneggiamenti provocati alla struttura e alla parrucchieria Jadis in cui sono piombati calandosi dal tetto con delle corde, dopo aver praticato un foro e distrutto le intercapedini. Per entrare nella profumeria hanno sfondato un muro divisorio con un’ascia, abbandonata sul posto insieme a una scala. Hanno raccolto la merce in tre grossi sacchi e se ne sono andati. Non immaginavano, però, che ad aspettarli ci fossero i carabinieri che non li hanno persi di vista per un attimo, sin da quando sono usciti dall’Hotel Gino dove alloggiavano, di fronte alla stazione di Ancona, attorno alle 21,30 di mercoledì e a bordo di un’Audi A6 con targa romena hanno imboccato la Flaminia in direzione nord. Dopo il furto li hanno seguiti fino al capoluogo, dove i ladri hanno fatto rientro attorno alle 4. Hanno depositato la refurtiva in un appartamento alle Grazie, di proprietà della sorella di uno dei tre, hanno lasciato lì i vestiti sporchi, si sono cambiati e sono tornati in albergo. Nella hall è scattato il blitz: sono stati arrestati all’alba mentre facevano colazione.