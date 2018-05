Colpo grosso in appartamento, ladri entrano in pieno giorno e fuggono con il maxi bottino

Approfittano dell'assenza dei proprietari, entrano in casa e riescono a fuggire con un bottino di circa 30mila euro. Colpo grosso domenica pomeriggio in un appartamento di viale della Vittoria a Jesi. I banditi sono entrati in azione tra le 13 e le 15, quando nessuno era in casa. Un indizio che fa capire come i malviventi avessero studiato da giorni le abitudini della famiglia di imprenditori che ci abitava. Secondo gli investigatori un palo avrebbe controllato la trafficata e centralissima strada, mentre i suoi complici svaligiavano indisturbati la casa. Un bottino da circa 30mila euro formato da monili d'oro e da oltre 14mila euro in contanti che i proprietari avevano custodito all'interno dell'appartamento.

Sono stati proprio loro a scoprire quanto successo dopo essere rientrati a casa. I due hanno trovato le stanze completamente depredate, con i ricordi di una vita che erano stati rubati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi che hanno effettuato un primo sopralluogo non trovando tracce di effrazione. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza che potrebbero indirizzare le ricerche verso i responsabili.