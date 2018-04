Approfittano dell'assenza dei proprietari e svaligiano l'appartamento, ladri in fuga

Furto nella notte tra sabato e domenica in un appartamento di via San Francesco a Jesi. I ladri sono entrati in azione quando i proprietari erano fuori, riuscendo a forzare una porta-finestra ed entrare nell'abitazione posta al primo piano di uno stabile. I banditi si sono poi diretti nelle stanze da letto riuscendo a rubare circa 10mila euro in oggetti d'oro. Poi la fuga nel buio della città con il bottino.

I proprietari si sono accorti del colpo solamente al loro rientro ed hanno subito denunciato l'accaduto ai Carabinieri che ora hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.