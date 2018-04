Si veste come Diabolik e tenta il furto, scoperto si nasconde sotto al letto: arrestato

Tentato furto ieri sera in un appartamento di via Flaminia, a Collemarino. Mancavano pochi minuti alle 22 quando al 113 è arrivata una richiesta d'aiuto. Dall'altra parte della cornetta una donna di Ancona che aveva scoperto un ladro nascosto in camera da letto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti che hanno raggiunto la casa della signora. Entrati nell'appartamento hanno visto la finestra forzata ed in camera da letto, nascosto sotto al letto e vestito come il celebre Diabolik, hanno sorpreso il ladro, un giovane romeno residente in città. Il giovane è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di tentato furto.