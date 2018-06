Tentato furto in pieno centro, scoperte gettano via gli attrezzi con un calcio alla "Ronaldo"

«Due donne stanno tentando un furto in un appartamento in pieno centro». E' questa la chiamata arrivata ieri pomeriggio alla Sala Operativa della Polizia di Ancona. A segnalare il tentato furto un cittadino che aveva visto due donne armeggiare con far sospetto davanti al portone di uno stabile del centro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti di Ancona che hanno visto le due ladre tentare la fuga. Prima di essere bloccate una di loro ha gettato via un grosso cacciavite con un forte calcio. Identificate, entrambe donne, classe '98 e 99' sono state perquisite e trovate in possesso anche di due calzini che avrebbero utilizzato per non lasciare impronte all'interno dell'appartamento. Per la prima è scattato l'arresto per tentato furto in abitazione mentre per la seconda la denuncia per lo stesso reato.