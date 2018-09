Tentano più volte il furto nella stessa casa: va sempre male e vengono anche scoperti

LORETO - Avevano tentato più volte di introdursi in un'abitazione privata ma non ci erano mai riusciti. I proprietari però si erano accorti che c'era qualcosa che non andava e così hanno pensato bene, pur non aendo subito furti, di denunciare la situazione ai carabinieri.

I fatti risalgono allo scorso aprile e solo ora i militari della stazione cittadina, dopo mesi di indagini, hanno identificato i presunti autori. Si tratta di due 18enne maghrebini, uno tunisino e l'altro marocchino, residenti a Ravenna. Entrambi sono stati denunciati per tentato furto.