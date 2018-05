Ladri nerd colpiscono in due appartamenti, rubata anche una Playstation: arrestati

Oro, cd ed una console da gioco. E' questo il bottino che due giovani ladri anconetani hanno tentato di rubare da due appartamenti di via Scrima. I furti sono stati compiuti ieri sera intorno all'ora di cena. Ad allertare gli agenti della Squadra Volante è stato lo strano atteggiamento di due ragazzi che passeggiavano nella zona, dopo che in centrale una donna aveva chiamato per raccontare di essere stata derubata. Dopo un breve inseguimento i due sono stati fermati e perquisiti: all'interno dello zaino nascondevano alcuni oggetti in oro, dei cd musicali ed una Sony Playstation. Poco dopo, durante gli accertamenti, è arrivata anche una seconda chiamata al 113 con un uomo che appena rientrato a casa, sempre nella zona di via Scrima, si era accorto di aver subito un furto.

Portati in Questura, entrambi, di 18 e 23 anni, italiani e residenti rispettivamente ad Ancona e Falconara, sono stati arrestati con l'accusa di furto in abitazione.