Deve scontare una condanna per furti in abitazione, trovato con la cocaina ed arrestato

I Carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno organizzato nel weekend controlli in tutto il territorio. Il servizio ha permesso ai militari, circa 50 dispiegati in varie zone della nostra provincia, di arrestare a Jesi un cittadino libanese, su cui gravava una pena ad undici mesi di carcere per furti in abitazione.

L'uomo, come se non bastasse, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina ed hashish pronte per essere immesse nel territorio. Per lui si sono aperte le porte del carcere.