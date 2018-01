Maxi furto in villa, segano la cassaforte e rubano 40mila euro: ladri in fuga

Dopo i raid compiuti a Capodanno i ladri sono nuovamente entrati in azione in città. Date diverse ma stessa zona, quella di Candia, diventata ormai uno dei bersagli preferiti dai banditi.

Un maxi colpo quello commesso nella notte dell'Epifania, ai danni di un ex bancario in pensione, proprietario di una villetta nella zona. Un bottino di circa 40mila euro, prelevato dalla cassaforte segata con l'ausilio di un frullino. Un furto da professionisti, durato pochi minuti. Poi la fuga, riuscendo a far perderele proprie tracce. Sulla vicenda indagini a cura della Polizia e della Scientifica.