Placca un ladro e sventa il furto, in casa i banditi avevano decine di oggetti rubati

L'ex giocatore di football sventa un furto e fa arrestare due ladri. E' questo quanto successo stamattina ad Ancona, in via dell'Industria, davanti al bar ANTone. Ad intervenire Filippo Lombardi, 22enne anconetano, ex giocatore dei Dolphins Ancona, formazione dorica di football americano. Filippo si trovava all'interno del locale, di proprietà della madre, per fare colazione. Vedendo i due banditi tentare di scassinare l'auto del genitore è subito intervenuto uscendo di corsa e placcando uno dei due. I poliziotti, intervenuti poco dopo, hanno arrestato i ladri e riconsegnato la refurtiva alla proprietaria.

Le indagini sono proseguite anche nel primo pomeriggio con gli agenti che hanno perquisito l'abitazione dei banditi trovando decine di oggetti rubati dalle auto in sosta. Presenti in casa occhiali da sole di varie marche, un agenda in pelle, bigiotteria, torce, schiume da barba, binocoli, penne, profumi e tanto altro. I due ladri, un 44enne di Chiaravalle ed un 56enne anconetano, sono stati arrestati ed ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso oltre alla denuncia per ricettazione.