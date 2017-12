Apriva le auto in sosta, 10 i furti solo a Santo Stefano: denunciato

Si aggirava tra le auto in sosta, poi le apriva e rubava tutto quello che riusciva a trovare. A finire nei guai un topo d'auto di 43 anni, con numerosi precedenti, che ora dovrà rispondere di furto continuato.

L'uomo, solo nella notte di Santo Stefano, aveva messo a segno ben 10 colpi. A bloccarlo gli agenti della squadra Volanti di Ancona che lo hanno ritrovato mentre si nascondeva in via Magenta. Nonostante i numerosi furti il ladro non era riuscito a racimolare un bottino consistente, con i poliziotti che hanno ritrovato solo alcune monete, gettoni per l'autolavaggio, qualche carica batterie da auto ed accendini. Dopo tutte le formalità del caso il 43enne è stato denunciato.