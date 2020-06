Un abbraccio per portarle via tutti i gioielli, vecchietta derubata vicino casa sua

Prima l’abbraccio con una scusa qualsiasi, ma dietro quel gesto di affetto c’era invece l’intento di un furto andato a buon fine stamattina a Fabriano, frazione Vigna. Proprio in una di quelle strade si trovava una fabrianese di 97 anni che, intorno alle 10,30, è stata avvicinata da una donna. Quest’ultima, con una scusa l’ha abbracciata.

Dopo poco però l’anziana si è resa conto di non avere più con sé la collana, 2 orecchini e la fede nuziale. Derubata per un totale di mille euro da parte di una sconosciuta che, dopo poco, si è dileguata nel nulla. E’ stato un familiare della vittima a denunciare tutto ai carabinieri, che ora sono al lavoro per identificare la ladra.