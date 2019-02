Appostamenti fuori da teatri e ristoranti: così agiva la banda dei furti in villa

Furti da specialisti, organizzati e pianificati. Sempre il fine settimana, fuori regione e con lo stesso metodo. L'indagine della squadra mobile di Latina che ha portato all'arresto di dieci componenti di una banda napoletana dedita ai furti in ville e in appartamenti, anche ad Ancona e nelle Marche, nasce dal furto commesso il 15 ottobre del 2017 a Latina in via Palermo e dall'uccisione di uno dei ladri, Domenico Bardi, colpito dai proiettili esplosi dall'arma di Francesco Palumbo, il figlio dei proprietari dell'appartamento che il gruppo era intento a svaligiare.

Le indagini dopo il furto in via Palermo e l'uccisione di Domenico Bardi

Due mesi dopo quel colpo erano finiti agli arresti quattro complici del ladro ucciso, che presero parte al raid di via Palermo. Si trattava di Giuseppe Rizzo, Salvatore Quindici, Antonio Bellobuono e Maria Rosaria Autore, individuati grazie a un complesso lavoro degli investigatori della squadra mobile partito dall'analisi dei tabulati telefonici. Le investigazioni però non si sono fermate e in un anno circa sono riuscite a risalire a ben cento furti messi a segno tra le province del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo.

Le città colpite

La provincia pontina era la più colpita: 34 sono infatti i furti consumati tra il capoluogo e altre zone del territorio, 22 quelli avvenuti a Roma, cinque a Frosinone, uno ad Ancona, tre ad Ascoli Piceno, tre all'Aquila, uno a Pesaro e uno a Pescara. Ma gli investigatori sono certi che siano molti di più. Il giro dunque si è allargato fino a rintracciare gli altri componenti della banda: Salvatore Pepe, considerato il vertice dell'organizzazione, Salvatore Merolla, Davide Mirra, Pasquale Caiazza, Adele Iannuzzelli e Antonio Cigliano. Tutti residenti nel quartiere Traiano di Napoli.

