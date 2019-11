Furti in serie in riviera, abitazioni svaligiate: ladri in fuga con soldi e monili d'oro

Ladri scatenati in riviera. Tre abitazioni sono state svaligiate in poco più di un’ora. I malviventi sono scappati con soldi e monili d’oro: indagano i carabinieri di Sirolo, guidati dal comandante Alfredo Russo.

I blitz in serie sono avvenuti al calar del sole, a partire dalle 17,30. La banda ha colpito al Taunus, in via Alfredo da Sirolo e nella centralissima piazza del Municipio, a pochi metri dalla scuola media. In quest’ultimo caso il proprietario era in casa, al piano di sopra: ha sentito dei rumori e quando si è affacciato alla finestra, ha visto delle sagome scappare nell’oscurità.

Ha subito dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia. In tutti i casi sono entrati spaccando le persiane e forzando le finestre. Poi, una volta in casa, hanno messo a soqquadro tutto, rovistando in cassetti e armadi, alla ricerca di oro e contanti.