Arnesi da scasso in auto, gira lentamente tra i palazzi: nei guai un 45enne

Girava tra i palazzi di via Vivereverde a Senigallia con la sua auto ed a bassa velocità. Un comportamento sospetto che ha subito fatto scattare i controlli da parte della polizia. A finire nei guai un 45enne toscano ma da tempo residente in città. Si, perchè a bordo del suo mezzo l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, aveva nascosto due coltelli a serramanico rispettivamente di 21 e 15 centimetri oltre ad un piede di porco di circa 60 centimetri. Il 45enne non ha saputo giustificare il possesso degli arnesi e per questo è stato denunciato per porto illegale di armi con il materiale che è stato subito sequestrato. Secondo gli agenti la presenza dell'uomo potrebbe essere legata a qualche tentativo di furto da compiere nella zona.