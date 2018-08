Ladra itinerante con furti in tutta Italia: arrestata una donna

Un Ferragosto all'insegna della sicurezza e dei controlli. E' questo quanto organizzato dagli agenti della Polizia di Senigallia che nelle ultime ore hanno battuto palmo a palmo l'intero territorio. A finire in manette una ladra 30enne, ricercata in tutta Italia per una serie di furti in diverse zone del nostro Paese. La giovane infatti doveva scontare una pena complessiva di 5 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito la 30enne, originaria della Croazia e domiciliata in Veneto, è stata portata nel carcere di Pesaro per scontare il periodo di carcerazione.