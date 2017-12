Furti, rapine e spaccio di droga: più di 100 gli arresti nel 2017

L’anno che sta per volgere al termine è stato impegnativo per la Compagnia Carabinieri di Jesi. Numerose le attività concluse in modo positivo dalle stazioni, Nucleo Operativo e Radiomobile. Sul fronte dei reati contro il patrimonio si registra una riduzione del 20% dei furti con l’arresto di 8 soggetti e la denuncia in stato di libertà di altri 70. 38 invece sono state le denunce per ricettazione, mentre 72 quelle per truffe informatiche e 30 per danneggiamento. Sul fronte del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti ben 27 sono stati i chili di droga sequestrati tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, operando anche 18 arresti, 21 denunce a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e 35 segnalazioni per uso non terapeutico delle medesime sostanze. In totale la Compagnia Carabinieri di Jesi ha operato ben 143 arresti per vari reati, compresi quelli di rapina, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, estorsione, sfruttamento del lavoro nero, violenza sessuale, violazione agli obblighi della sorveglianza speciale.

Sul fronte del controllo della circolazione stradale sono state 43 le denunce originate per guida in stato di ebrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni stradali. Mentre oltre 100 sono state le misure di prevenzione inoltrate nei confronti di pregiudicati dediti principalmente a reati contro il patrimonio. Tra le più importanti operazioni del 2017 si ricorda quella conclusa il 4 maggio contro una banda di romeni, operante nel centro-nord Italia e dedita ai furti su colonnine di self-service dei distributori di carburanti; quella conclusa il 22 luglio contro una banda di siciliani specializzata nelle rapine ai danni degli uffici postali.