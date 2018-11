Ladri scatenati nel quartiere vip: via con oro, gioielli e lingotti

Ondata di furti in via Panoramica, circa uno al giorno con il quartiere Adriatico sotto assedio e i residenti esasperati dalla situazione. Gli ultimi due furti messi a segno risalgono al pomeriggio di lunedì. Entrambi proprio in via Panoramica arrampicandosi anche i piani superiori e forzando le finestre. Via con gioielli e oro.

I proprietari si sono resi conto del raid solo al loro ritorno a casa. I locali erano tutti a soqquadro. Ovviamente i ladri si sono concentrati solo sull'oro e suoi contanti lasciando perdere tutto il resto. Aperta con un frullino anche la cassaforte. Su questi e sugli altri indagano i carabinieri.