La ladra "profumata" colpisce in un negozio del Piano, denunciata una giovane

Entra in un negozio di profumi del Piano San Lazzaro e ruba prodotti per un valore di oltre 200 euro. Furto ieri pomeriggio, intorno le 17, all'interno dell'attività del Piano dove una 22enne albanese ha pensato bene di rubare alcuni profumi dopo essersi aggirato con fare sospetto tra gli scaffali. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno fermato la ragazza e l'hanno denunciata per furto.