Furto in appartamento, poi ruba l'auto dei proprietari: ladra in arresto

I Carabinieri di Montemarciano hanno arrestato una 48enne del luogo, nota alle forze dell’ordine, per furto aggravato e continuato. Verso le 20:30 di ieri, sul “112”, è arrivata la telefonata da parte di un 75enne di Ancona che ha denunciato una donna gli aveva appena rubato l’auto. L'uomo inoltre ha precisato ai militari che la ladra, da lui conosciuta, abitava a Montemarciano. La pattuglia della Stazione di Montemarciano, ricevuta la comunicazione, si è messa subito alla ricerca dell’auto rubata, una Fiat Punto di colore grigio, che dopo qualche minuto è stata intercettata a Cassiano dove la 48enne l’aveva appena parcheggiata sotto casa.

Le indagini hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire l'intera vicenda. La donna infatti, circa un’ora prima, con la scusa di una visita, si era introdotta a casa del 75enne, un lontano parente abitante ad Ancona. Approfittando di un attimo di distrazione, si era impossessata delle chiavi della sua Fiat Punto. Poi, all’improvviso, lo aveva salutato ed era andata via. La situazione era apparsa poco chiara ed aveva insospettivo il 75enne che mentre ripensava alla stranezza di quella visita inaspettata, aveva udito il rumore della serranda del suo garage che si apriva. Con lo sguardo aveva cercato le chiavi dell’auto sul tavolinetto senza trovarle, quindi si era affacciato alla finestra in tempo utile per vedere la Fiat Punto allontanarsi ed aveva dato l’allarme.

La donna è stata bloccata dai Carabinieri ha subito consegnato le chiavi dell’auto tirandole fuori dalla sua borsa. La stessa è stata dichiarata in stato di arresto per furto in abitazione e furto aggravato di autovettura. Dopo le formalità di rito è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto rinviando il processo in quanto l’imputata ha chiesto i termini a difesa. L’autovettura inoltre è stata restituita al proprietario.