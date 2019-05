Scopre i ladri in giardino e si sente male per lo spavento, donna finisce all'ospedale

Quando ha sentito suonare l’allarme e ha visto i ladri in giardino, ha accusato un malore. Il marito ha subito chiamato il 118 che ha portato la donna all’ospedale. Nella notte si è ripresa, ma la 67enne è ancora sotto choc per quanto accaduto giovedì sera in via Togliatti e difficilmente dimenticherà quei momenti di paura in cui ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i malviventi, scappati a bordo di un’Audi scura.

Effetti collaterali del raid compiuto in zona Monte Dago da una gang a cui la polizia sta dando la caccia. E’ successo tutto attorno alle 23. I tre ladri incappucciati avevano già svaligiato una villetta, lasciata incustodita dai proprietari: avevano forzato la porta d’ingresso per rubare alcuni monili in oro. Poi, non soddisfatti, si sono portati nella villetta accanto e qui sono entrati in giardino senza rendersi conto che in casa c’erano marito e moglie. Non appena hanno scavalcato la recinzione, è scattato l’allarme perimetrale che ha svegliato di soprassalto la proprietaria: quando si è affacciata alla finestra, ha visto i tre banditi scappare e si è sentita male dalla paura. Il marito ha subito dato l’allarme alla polizia e al 118 che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Nessuna traccia della banda (si stanno analizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza della villetta), mentre la 67enne è stata portata al pronto soccorso di Torrette per tutte le cure del caso.