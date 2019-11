Tris di furti nella frazione sott'assedio, ville svaligiate: ladri in fuga con oro e soldi

Tris di furti e a Varano torna la paura. I ladri sono tornati a colpire nella frazione anconetana nel tardo pomeriggio di giovedì: il bottino è di alcune migliaia di euro tra soldi e gioielli.

Hanno ripulito tre villini, a breve distanza l’uno dall’altro, quando i proprietari non c’erano. E hanno adottato sempre con la solita tecnica: sono entrati dalle finestre che hanno rotto o su cui hanno praticato un foro, probabilmente con un trapano. Il bottino più consistente l’hanno raccolto in via Pozzo, dove hanno rubato 2000 euro in contanti e alcuni monili d’oro. In via Varano hanno portato via degli orologi, in via La Croce diversi gioielli per un valore non ancora quantificato.

A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari, rientrati all’ora di cena. Sul posto per i sopralluoghi sono intervenute le Volanti con la polizia scientifica. Alcuni residenti sostengono di aver visto strani movimenti nei campi: potrebbe essersi trattato dei ladri in fuga.