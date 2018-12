Doppio blitz in poche ore, i ladri assaltano 2 villette: bottino da migliaia di euro

Dopo settimane di assalti, dopo i colpi a raffica a Montacuto, i furti a Posatora e i raid in centro, i ladri sono arrivati anche nelle zone di confine del comune di Ancona. Infatti sabato serasono entrati in 2 villette a Sappanico. Nella prima hanno rotto una finestra, sono entrati mettendo a soqquadro la casa e hanno portato via gioielli e preziosi per un bottino di più di 2mila euro. Nel secondo appartamento sono fuggiti quando, intorno alle 22, hanno sentito rincasare i proprietari che, solo per pochissimo, non si sono ritrovati faccia a faccia con i banditi.

Il primo colpo nel tardo pomeriggio perché la chiamata al 112 è arrivata intorno alle 20. Poi il secondo blitz in una villetta poco distante dalla prima dove, fortuna ha voluto che i ladri non avessero neppure il tempo di guardarsi intorno. Se ne sono andati in fretta per non essere sorpresi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.