Le mamme sono a colloquio con i prof, i ladri ne approfittano: rubato tutto l'oro

I ladri sono tornati ad Offagna e l’hanno fatto mentre due mamme erano a scuola per i colloqui con gli insegnanti dei loro figli. Indagano i carabinieri su questa nuova ondata di furti. Non c’è pace per il borgo medievale, ripetutamente preso di mira dai malviventi.

Gli ultimi blitz risalgono a mercoledì pomeriggio, prima di cena: hanno svaligiato tre case, portando via monili d’oro e ricordi personali. In via De Gasperi hanno derubato madre e figlio che vivono in due appartamenti attigui, passando da un terrazzo all’altro. Si sono arrampicati sul balcone e hanno forzato una finestra per entrare nell’appartamento di un 40enne che era al lavoro, mentre la moglie era uscita per andare ai colloqui scolastici: hanno messo tutto in disordine e rubato alcuni monili d’oro. La coppia si è vista portar via anche i ricordi del battesimo delle figlie. Poi i malviventi hanno visitato l’appartamento accanto, dove vive la madre del 40enne, ma non hanno trovato nulla da rubare.

Quindi si sono spostati in via Massa, a poca distanza, sempre alle porte del paese: qui hanno ripulito una terza abitazione, approfittando dell’assenza del proprietario e della moglie, anche lei a scuola per i colloqui con gli insegnanti del figlio.