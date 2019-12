Natale col brivido, ladri scatenati: rubati gioielli e un armadio blindato con tre fucili

Natale da paura a Monte Dago, dove i ladri scatenati hanno svaligiato tre villette: sono scappati con gioielli in oro, collane di perle e orologi per un valore complessivo di svariate migliaia di euro. L’aspetto che fa più rabbrividire è che ora girano armati: hanno rubato, infatti, anche tre fucili.

I tre colpi sono avvenuti tutti ieri pomeriggio, indicativamente dalle 18 alle 20. Il blitz più sostanzioso è stato compiuto in una villetta di Strada di Monte Dago: i proprietari erano andati a far visita ai parenti intorno alle 16,30, sono rientrati alle 21 e hanno trovato ogni stanza sotto sopra. I malviventi sono entrati dal retro, praticando un foro sulla porta-finestra al piano terra con un trapano. Sono riusciti a portare via un grosso armadio blindato, pesante un quintale, servendosi di una carriola rubata in giardino: dentro c’erano tre fucili regolarmente detenuti, oltre a una cassaforte incorporata in cui erano custoditi monili d’oro per un valore di oltre 3mila euro. Non contenti, si sono intascati altri gioielli, inclusi due orologi del valore di 4mila euro. Sul posto si è portata la polizia con le Volanti e la Scientifica, al lavoro per individuare possibili impronte digitali o elementi utili alle indagini.

Gli investigatori sono sicuri che siano riconducibili alla stessa banda gli altri due furti avvenuti, sempre nel giorno di Natale, in via Togliatti. In una villetta è stato sfiorato il faccia a faccia: i proprietari erano in taverna mentre i ladri entravano da una finestra lasciata aperta al primo piano. Si sono resi conto del furto solo a cose fatte, attorno alle 19: sono spariti due paia di orecchini e una collana. Anche nel secondo caso i banditi sono entrati da una finestra aperta: hanno rubato un bracciale in oro e una preziosa collana di perle, ma i proprietari se ne sono accorti solo al rientro, all’ora di cena, quando hanno trovato la casa a soqquadro. Sul tris di furti natalizi indaga la polizia.