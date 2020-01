Blitz in rivera, spariscono oro e soldi. I ladri in fuga gettano un piede di porco

Tornano i ladri in riviera, colpo riuscito a Marcelli. Da un’abitazione di via Fermo sono spariti soldi e oro. All’arrivo dei proprietari, i malviventi se n’erano già andati e per strada hanno abbandonato un piede di porco, ritrovato a poca distanza davanti all’uscio di un’altra residente del posto.

E’ accaduto lunedì pomeriggio. Attorno alle 19 i proprietari sono rientrati e hanno trovato la casa a soqquadro. I malviventi erano entrati dopo aver forzato una finestra al piano terra. Hanno messo le mani dappertutto, riuscendo ad intascarsi alcuni monili d’oro e una somma di circa 300 euro.

Mentre i carabinieri di Numana si stavano portando sul posto per il sopralluogo di furto, dalla vicina via Sorrento è arrivata un’altra segnalazione, quella di una donna che ha trovato davanti al portone di casa un piede di porco: potrebbe trattarsi dello stesso arnese con cui i ladri avevano forzato la finestra dell’abitazione visitata poco prima. L'attrezzo è stato sequestrato, le indagini sono in corso.