A tu per tu col ladro in cucina, terrorizzata chiama la polizia: «Aveva gli occhi di ghiaccio»

Stava guardando la tv con il marito quando ha sentito il cane abbaiare. E’ andata a vedere in cucina e si è trovata a tu per tu con il ladro. Le sue grida di paura l’hanno messo in fuga: è saltato dalla finestra e si è dileguato nei campi, senza riuscire a rubare niente.

Aveva circa 30 anni, gli occhi così chiare «da sembrare ghiacciati» e i tratti somatici dell’est Europa, secondo la donna che l’ha visto in faccia. Indossava una tuta da ginnastica. La polizia gli ha dato la caccia, ma non c’è stato nulla da fare. I ladri non danno tregua. Sono tornati a colpire a Montacuto, domenica pomeriggio. Erano passate da poco le 19 quando la donna ha chiamato il 113 per segnalare l’incontro ravvicinato da brivido. «Fate presto, correte, c’è un ladro in casa», urlava, agitatissima. Le Volanti, intervenute anche con la Scientifica, hanno fatto scattare la caccia all’uomo, sono stati organizzati posti di controllo a Montacuto e dintorni, anche con l’ausilio della Polstrada e delle pattuglie dei vari commissariati: centinaia le persone e i veicoli controllati dagli agenti che hanno chiuso a tenaglia una vasta area a sud del capoluogo. Nessuna traccia, però, del malfattore.

Forse è lo stesso che, sempre domenica, era entrato in un’abitazione all’Aspio, in via Ancona, in assenza dei proprietari: sono entrati da una finestra lasciata aperta, hanno rovistato tutto e messo a soqquadro l’abitazione, senza però trovare nulla di interessante da rubare. E' riuscito, invece, un altro blitz a Candia: i ladri hanno forzato la serratura di una porta-finestra e hanno rovistato in armadi e cassetti. Hanno saccheggiato monili d'oro e gioielli per un valore di circa 5mila euro.