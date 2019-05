Torna e trova la casa a soqquadro, ladri acrobati in fuga con l'oro

FALCONARA - Al rientro a casa, ha trovato l’appartamento sotto sopra. I ladri le hanno portato via tutti i gioielli che custodiva in un cassetto: monili d’oro, braccialetti, anelli, i ricordi di una vita.

Primo maggio da dimenticare per una signora di Falconara, residente in via Sardegna. Era uscita di casa mercoledì attorno a mezzogiorno per rientrare verso le 21,30. E’ stato in quel lasso di tempo che i ladri sono entrati in azione. Si sono arrampicati sulla grondaia, sono saliti sul balcone e con un piede di porco hanno forzato una porta-finestra. Hanno avuto tutto il tempo per rovistare in cassetti e armadi, creando un disordine totale. Sono scappati con le tasche piene di preziosi, fra braccialetti, anelli e orecchini d’oro. La proprietaria ha lanciato l’allarme al 112 in serata, al rientro a casa. Per il sopralluogo sono intervenuti i carabinieri di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti. Ma ormai i ladri se n’erano già andati.