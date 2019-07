Auto sospetta in città, inseguimento con l'elicottero della Polizia: fermati presunti ladri

Inseguimento nella notte a Senigallia da parte della Polizia di Stato che, in occasione di una serie di controlli straordinari, era schierata con decine di agenti, supportati dall'elicottero del reparto Volo di Pescara.

Proprio durante questi controlli è arrivata la segnalazione da zona Cesanella, dove di recente ci sono stati dei furti, di un'auto che si muoveva in modo sospetto. Dopo pochissimi secondi gli agenti dall’alto hanno visto il veicolo percorrere via Mattei direzione centro città per poi imboccare la statale 16. Sul posto sono arrirvate anche le Volanti dalla strada, che alla fine hanno intercettato e fermato l'auto. Dentro c'erano 2 bulgari di 21 e 30 anni, uno dei quali era anche ricercato per precedenti furti commessi in Toscana. I due sono stati portati in Commissariato e successivamente allontanati dalla città.