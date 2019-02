Avevano tutto il materiale per rubare il denaro delle offerte nelle chiese: fermati

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno allontanato con foglio di via obbligatorio due soggetti campani, sospettati di compiere furti nelle chiese. Sabato pomeriggio infatti una pattuglia ha controllato due persone che si aggiravano in modo sospetto nei pressi della centralissima chiesa della Croce. I due sono stati identificati. Si tratta di un 55enne e di un 43enne, entrambi napoletani, il primo residente a Genova, con vari precedenti per reati contro il patrimonio.

I due sono stati trovati in possesso di uno zaino al cui interno detenevano un flessometro con la punta tagliata, una piccola forbice, una torcia da testa con elastici, una torcia elettrica, otto pezzi di nastro biadesivo ed un cacciavite a croce. Il materiale utilizzato in genere per rubare le offerte dalle cassettine nelle chiese. I due sono così stati proposti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Senigallia.