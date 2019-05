Condominio in balia di ladri armati di chiave bulgara, due colpi in tre giorni

E’ allarme nella periferia sud. Dopo la notte di paura in via Togliatti, con una villetta svaligiata e i ladri in fuga su un’Audi dopo un faccia a faccia con i proprietari di una seconda abitazione (una donna, colta da malore, è finita all’ospedale), i malviventi si sono spostati in via Maestri del Lavoro, dove hanno saccheggiato due appartamenti dello stesso stabile nel giro di tre giorni.

Il primo furto era avvenuto mercoledì pomeriggio: i proprietari si erano assentati giusto mezz’ora per portare i vestiti in lavanderia, ma ai ladri quel lasso di tempo è bastato per entrare e rubare monili d’oro. Non contenti, sono tornati nello stesso condominio, sabato pomeriggio: hanno aspettato che una famigliola uscisse, attorno alle 16,30, per fare irruzione e impossessarsi di catenine e anelli d’oro. «Non è tanto per il valore economico, tutto sommato contenuto, ma per quello affettivo: c’erano anche i ricordi del battesimo dei nostri figli», dice amareggiato il padre di famiglia. Quando è tornato, insieme alla moglie, sembrava tutto a posto. Ma poi si sono resi conto che le camere da letto erano state messe a soqquadro e armadi e cassetti erano stati svuotati. Così hanno chiamato i carabinieri, che indagano sul doppio colpo ravvicinato in via Maestri del Lavoro.

In entrambi i casi non sono stati rilevati segni di scasso: i banditi, infatti, probabilmente hanno usato un passepartout per entrare. Una chiave bulgara, come si chiama in gergo che, una volta inserita nella serratura di vecchie porte blindate, riesce a “copiarla” grazie alle sue dentellature flessibili. In pochi secondi il gioco è fatto: così i ladri riescono a entrare senza dare nell’occhio e senza dover ricorrere a rumorosi arnesi da scasso.