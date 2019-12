Guarda la tv in salotto, i ladri sono nella camera del figlio: messi in fuga da Thor

La finestra spalancata. I cassetti aperti. Orme di fango sul letto. E’ lo scenario filmato con il cellulare da un ragazzo di 24 anni di Polverigi: i ladri sono entrati nella sua camera e hanno tentato di rubargli il computer.

E’ successo giovedì pomeriggio attorno alle 18,30 in via Alighieri. In casa c’era solo la madre: era in salotto con la tv accesa. A proteggerla ci ha pensato Thor, l’Amstaff del figlio. Il cane, sentendo i rumori, si è messo ad abbaiare e ringhiare verso la camera del suo padrone. La donna si è insospettita, ha aperto la porta e ha trovato la serranda sollevata e le pedate di fango sul letto del figlio, su cui i ladri sono passati dopo essersi intrufolati dalla finestra sul retro. Subito ha chiamato i carabinieri, ma i malviventi se n’erano già andati. «Hanno messo le mani nel cassetto per rubare un computer, ma non ci sono riusciti perché Thor e l’altra nostra cagnolina, abbaiando, li hanno messi in fuga» racconta la donna, ancora scioccata: «Sono entrati nonostante io fossi in casa. Qui a Polverigi non c’è più pace».

Già perché nella stessa giornata di giovedì i ladri, forse sempre gli stessi, avevano visitato altre tre abitazioni: in una villetta hanno addirittura smurato una cassaforte in pieno pomeriggio, benché al piano di sotto ci fossero i vicini allarmati dai rumori. Venerdì, invece, i ladri hanno provato ad entrare in un’abitazione di via Marconi: si sono finti testimoni di Geova per farsi aprire la porta da un ragazzino, rimasto solo in casa. «No grazie», ha risposto lui. Ma loro non si sono dati per vinti: in 4 si sono arrampicati fino alla finestra al primo piano, ma quando i cani si sono messi ad abbaiare, hanno pensato bene di scappare a bordo di una Jeep.