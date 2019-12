Agugliano senza pace, svaligiata un'altra villetta: raffica di furti in due settimane

I ladri non danno tregua ad Agugliano. Anche domenica pomeriggio hanno messo a segno un furto. Hanno assaltato una villetta in contrada Gavone, da cui hanno rubato monili d’oro e contanti. Sono entrati da una finestra sul retro, che hanno forzato dopo aver spaccato le persiane, poi sono scappati per campi, senza lasciare traccia. I proprietari se ne sono accorti quando sono rientrati.

Non c’è pace ad Agugliano, dove nel giro di un paio di settimane i malviventi, probabilmente sempre gli stessi, hanno architettato una decina di colpi, in buona parte riusciti. Venerdì pomeriggio tre abitazioni erano state svaligiate in via Sant’Agostino, dove a una donna era stato rubato un anello d'oro mentre era in casa. Sempre la settimana scorsa, un altro colpo era stato messo a segno in via Baleani: qui la madre della proprietaria si era sentita male quando ha realizzato che i ladri si erano barricati nell’abitazione della figlia, da cui hanno portato via perfino i regali di Natale.

Per dare una risposta ai cittadini, il sindaco Thomas Braconi ha messo in campo una task force per la sicurezza in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale: l'obiettivo è coprire il territorio, quanto più possibile, nella fascia tra le 17 e le 20, quella preferita dai malviventi. In corso una verifica su tutte le telecamere del paese, affinché la videosorveglianza sia efficiente al massimo. Inoltre, è in corso un bando della Provincia da 500mila euro per l'assegnazione, con progetto di finanza, della gestione e della riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica di Agugliano e Polverigi: la concessione avrà una durata di 12 anni e un valore complessivo di 3,1 milioni.