Colpo grosso in villa, coppia derubata: spariscono anche i regali del battesimo

Si sono visti portar via via collane, braccialetti, anelli, un costoso orologio Rolex, perfino i ricordi del battesimo del loro bambino.

Colpo grosso dei ladri ad Agugliano, dove già a dicembre bande di malviventi avevano fatto razzia nelle abitazioni, arrivando a rubare perfino i doni lasciati sotto l'albero di Natale. Nel mirino, stavolta, è finita una villetta di via San Bernardino. Il furto da circa 15mila euro è stato messo a segno lunedì pomeriggio, tra le 17 e le 20, quando i proprietari non c’erano. Al rientro, l’amara sorpresa e la telefonata al 112.

«Ci hanno rubato tutto» diceva disperata ai carabinieri la giovane mamma, ancora sotto choc per quanto accaduto. I ladri sono passati dal giardino, scavalcando il cancello all’ingresso, a giudicare dalle impronte di fango lasciate in giro. Poi con un piede di porco hanno forzato una porta-finestra e sono andati dritti in camera da letto. Qui hanno rovistato in armadi e cassetti e si sono intascati tutto l’oro che c’era, inclusi i reali del battesimo fatti al bambino della coppia. Si sono portati via anche dei profumi e un orologio Rolex molto costoso. Poi sono spariti nel nulla. I carabinieri stanno analizzando la videosorveglianza della zona nella speranza di trovare indizi utili per risalire ai criminali.