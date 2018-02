Raid di furti in città, ladri acrobati svaligiano due appartamenti: poi la fuga

JESI - Doppio colpo giovedì sera in un appartamento di via Alcide de Gasperi. I banditi sono entrati in azione in tarda serata, salendo al primo ed al terzo piano e forzando una finestra. Indisturbati sono poi riusciti a rubare oltre 1000 euro di bottino, fuggendo poco dopo e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i Carabinieri di Jesi che ora dovranno far luce su quanto successo e rintracciare i responsabili.