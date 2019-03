I ladri non danno tregua, stavolta finiscono nel mirino i garage: fuga con auto ed extravergine

I ladri continuano dare tregua a Falconara. Nella notte sono state visitati almeno tre garage in via Volta, proprio sopra il liceo Cambi, ed è sparita un Golf. L'auto era in una delle rimesse al civico 28 della via. I ladri hanno agito nella notte senza fare rumore. Difficile capire anche come siano entrati visto che le saracinesce non presentavano segni di scasso. L'auto è l'oggetto del maggior valore della refurtiva notturna. Per il resto si tratta di un bottino da ladri di galline, visto che non parliamo di soldi, gioielli o preziosi ma bottiglioni di olio extravergine di oliva e barattoli di conserva. Al civico 20, nel caos generale, è sparita anche una tuta da jogging, poi ritrovata abbandonata in una siepe.

In un altro garage, sempre nella stessa via, è stato portato via un trapano. La paura però monta. Anche rispetto ai furti nei giorni scorsi che hanno interessato un'abitazione di Falconara Alta e il negozio di pasta fresca Le Mani in via Sicilia. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che hanno avviato le indagini ribadendo l'importanza di segnalare loro, anche in maniera informale, qualsiasi movimento sospetto di auto o persone sconosciute nelle vicinanze delle abitazioni.