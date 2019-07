Tra i sedili nascondono gli arnesi da scasso, denunciati due topi di appartamento

FALCONARA - Viaggiavano a bordo di una Ford Focus e tra i sedili nascondevano tutto l'occorrente per svaligiare gli appartamenti. A finire nei guai due albanesi, di 25 e 30 anni, entrambi residenti nel mantovano. A scoprirli i carabinieri di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti.

I due topi di appartamento nascondevano vari arnesi da scasso (foto a destra) sotto i sedili del veicolo: un palanchino, un bastone di ferro, una pinza e due grossi cacciaviti da taglio. All'alt dei militari entrambi hanno manifestato un certo nervosismo e per questo i carabinieri hanno deciso di perquisire il mezzo. Per loro, oltre alla denuncia, anche il divieto di ritorno nel comune di Falconara per tre anni. Secondo i militari i due potrebbero essere collegati a qualche episodio di furto in appartamento avvenuto nella zona di Ancona.