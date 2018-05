Televisori rubati per comprare la droga, denunciati tre giovanissimi

Tv nuove e costose da rivendere per acquistare eroina. Vizio costoso da finanziare anche con il furto, se possibile. Furto aggravato e continuato è il reato che viene contestato a tre fabrianesi di 26, 23 e 22 anni, già noti alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza. Secondo la ricostruzione fatta dagli uomini dell'Arma i tre sono responsabili del furto, avvenuto lo scorso 22 aprile, al centro commerciale Il Gentile dove, all'interno dell'IperSimply era sparito un tv color. Al trio viene contestato anche un secondo blitz, avvenuto qualche notte prima, al Dopolavoro Ferroviario dove, nella notte, qualcuno si era introdotto rompendo una porta a vetro e uscendone con un 70 pollici.

Grazie alle telecamere interne del centro commerciale si è risaliti ai giovani che, entrati come normali clienti, erano usciti dalla cassa automatica senza pagare. Rintracciati, i tre avrebbero già ammesso la loro responsabilità per entrambi gli episodi dicendo che i soldi servivano per comprare la droga. La refurtiva non è stata trovata e si pensa che sia stata già venduta.