In auto il kit per scassinare le casseforti, denunciato un ladro seriale

MONTEMARCIANO - Nella sua auto, precisamente nascosti nel bagaglaio, aveva tutti gli arnesi necessari per scassinare le casseforti. A finire nei guai un 54enne proveniente dalla bassa bergamasca, precisamente da Ciserano, che è stato denunciato ed ora dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Il provetto Diabolik, già conosciuto per altri reati contro il patrimonio, non ha fatto i conti con i Carabinieri di Montemarciano, che lo hanno fermato e perquisito mentre era a bordo di una Fiat Punto rossa, intestata ad una donna residente nella provincia di Bergamo. Dopo l'identificazione e vista la difficoltà del 54enne di giustificare la sua presenza nel territorio, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo, trovando nel portabagagli il kit del "perfetto" scassinatore di casseforti: una mola a batteria, due torce elettriche, due lime, due cacciaviti, 5 dischi per il taglio di metalli ed un tagliavetro con la punta in diamente. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo portato in Questura per la denuncia. Per lui è inoltre scattato il figlio di via obbligatorio ed il divieto di ritorno nella provincia di Ancona.