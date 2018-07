Furti nelle case, la polizia trova un condannato e lo porta in carcere

Dopo la settimana orribile sotto il profile dei furti in casa, il Commissariato di Senigallia ha intensificato i controlli del territorio. E proprio in uno di questi è stato fermato un 60enne campano che, al controllo, è risultato gravato da un condanna proprio per un furto in casa. Il provvedimento di arresto, emesso dalla Procura di Civitavecchia (Roma) non era mai stato eseguito. L'uomo è stato notato in centro città mentre si aggirava con fare sospetto. Una volta riconosciuto, e avuto contezza dei suoi precedenti, è stato accompagnato nel cercere di Montacuto per scontare 5 mesi di reclusione.

La polizia non esclude che potesse essere in città per compiere altri colpi. I controlli sono proseguiti sulle strade dove, nella notte, è stata notata un'auto con a bordo due uomini e due donne. Alla vista degli agenti l'auto, un monovolume, ha tentato l'inversione di marcia ma il veicolo è stato comunque inseguito e raggiunto. Alla guida c'era un romeno di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine. Sotto il sedile è stato trovato un coltello che è costato allo straniero una denuncia per porto abusivo di armi. I quattro sono stati allontanati dal territorio del comune di Senigallia.