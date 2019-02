Ladri scatenati, villette sotto assedio: sale la paura

Il ladro messo in fuga dai proprietari. E' solo l'ultimo di un crescendo di colpi in abitazione che mette le ansie nella zona sud del Conero. Osimo, Offagna, Sirolo. E ora Camerano. Colpi messi a segno in vai degli Zingari e ladri in fuga con oggetti d'oro e denaro contante.

Come fantasmi. Arrivano, entrano facendo un buco col trapano negli infissi di finestre e porte finestre, setacciano le camere alla ricerca di preziosi. E, veloci, si dileguano nel nulla. L'altra sera sono scappati dopo essersi trovati faccia a faccia con una proprietaria che si è messa a urlare. Ma in precedenza aevano visitato altre abitazioni. I carabinieri erano già in giro per cercare di acciuffarli. Ma niente. E la caccia continua.