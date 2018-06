Ladri scalatori in azione, quattro appartamenti svaligiati

Quattro colpi in pochi giorni in altrettanti appartamenti a confine tra Falconara e Ancona. Nel mirino finiscono così Collemarino, Palombina Nuova e Falconara Alta. Con i ladri in fuga dopo aver arraffato oro, gioielli e soldi contanti.

Furti pressoché fotocopia commessi in settimana. I ladri si sono introdotti nelle case prese di mira arrampicandosi sulle grondaie e poi forzando le porte finestra dei balconi. I furti sono stati denunciati ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini.