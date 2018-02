Furti e borseggi, era ricercato in tutta Europa: arrestato dopo il tentativo di fuga

Era ricercato in tutto il territorio europeo dopo una condanna definitiva per furti in negozi e borseggi. A finire in manette un 48enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, arrestato ieri dagli agenti della Squadra Volanti di Ancona mentre si trovava in corso Mazzini, a pochi passi dal Mercato delle Erbe.

Inutile il suo tentativo di fuga alla vista dei poliziotti, durata poco più di un centinaio di metri. L'uomo è stato fermato ed identificato dagli agenti che l'hanno poi portato a Montacuto dove sconterà tre anni di reclusione.