Assalto ai bancomat con l'esplosivo, confiscate polizze vita per oltre 70mila euro

CAROVIGNO - Tre polizze vita, per un totale di 71mila euro, sono state confiscate a carico di un 41enne di Carovigno, attualmente ai domiciliari e di recente condannato con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla comissione di una serie di furti, soprattutto ai danni degli sportelli bancomat, con la tecnica dell'esplosione, tra la Puglia e le Marche. A conclusione del primo grado del processo in abbreviato, è stato condannato a quattro anni di reclusione.

