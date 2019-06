Blitz in villa, scatta l'allarme: caccia a una coppia di ladri in fuga su un'Audi nera

E’ caccia all’Audi nera con cui una coppia di ladri si è data alla fuga, dopo aver messo a segno un colpo (dal bottino esiguo) in una villetta di Falconara. Probabilmente i malviventi sono gli stessi che, sempre mercoledì sera, hanno tentato un altro furto in un appartamento di Torrette. Testimoni parlano di due giovani, uno dei quali indossava un cappellino, l’altro un giubbetto rosso. Sono scappati a tutto gas su una station wagon nera, marca Audi, ma nessuno è riuscito ad annotare il numero di targa.

Il colpo mancato a Torrette è riuscito invece a Falconara in via 8 Marzo. Erano le 23,30. I ladri si sono intrufolati nella villa dopo essersi arrampicati e aver forzato una finestra al primo piano. In casa non c’era nessuno. Come sono entrati è scattato l’allarme antifurto, ma si sono trattenuti il tempo necessario per rovistare nei cassetti e rubare un centinaio di euro in contanti da un cofanetto. I carabinieri della tenenza di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, sono arrivati sul posto in meno di 5 minuti, insieme al proprietario che aveva contattato il 112 non appena ha ricevuto la notifica dell’antifurto sul cellulare. Ma i due malviventi si erano già dileguati.